ГПУ: до кримінальної відповідальності за фактами російської збройної агресії притягнули 79 людей

За час конфлікту на Донбасі українська військова прокуратура притягнула до кримінальної відповідальності «за фактами російської збройної агресії» 79 людей, серед яких 49 росіян, йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури України.

У ГПУ зазначили, що до суду скерували 43 обвинувальних акти щодо 46 людей (з них – 20 росіян), 32 людини перебувають у розшуку. 30 людям суди призначили покарання у формі позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Серед них – 11 росіян, у тому числі три кадрові військовослужбовці Збройних сил Росії.

У прокуратурі додали, що суди розглянули 26 кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених статтями про «державну зраду», «злочини проти громадської безпеки» та «ведення агресивної війни», і призначили 24 людям суди призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 12 років.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі. За даними ООН, за час конфлікту понад 10,3 тисячі людей загинули.