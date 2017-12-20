Суд у Росії заборонив проводити акцію «День вільних виборів»

Міський суд столиці Росії Москви заборонив проводити «День вільних виборів» 24 грудня, повідомив організатор акції, голова Красносільського району міста Ілля Яшин.

Він назвав заборону акції «політично мотивованою і незаконною» і має намір оскаржити рішення суду. Яшин зазначив, що підготовка до «Дня вільних виборів» триває.

Політик анонсував «День вільних виборів» минулого тижня. Акція організована у форматі «святкового заходу», що дозволяє не погоджувати її проведення з мерією міста. Після того, як до участі в акції закликав опозиціонер Олексій Навальний, московська влада заявила про її незаконність.

Напередодні опозиційний політик Дмитро Гудков подав заявку на проведення 24 грудня мітингу за чесні вибори на проспекті Академіка Сахарова. Він назвав це «компромісом» у ситуації з забороною «Дня вільних виборів». Влада схвалила заявку Гудкова, однак пізніше політик відмовився від проведення мітингу – на прохання Яшина, який назвав «неприйнятним» скасування законної акції в обмін на узгоджений мітинг.