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21 Грудень 2017, Київ 00:01
Новини | Міжнародні

Кадиров заявляє, що потрапив у санкційний список США через боротьбу з «міжнародними терористами»

Рамзан Кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що його внесли до списку санкцій Міністерства фінансів США через боротьбу «з міжнародними терористами, серед яких були вихованці американських спецслужб». Так Кадиров відреагував в «Інстаграмі» на внесення його прізвища в список людей, які підпадають під санкції, згідно з «Актом Магнітського».

«Мінфіну США більше робити нічого, як тому коту, якому в одному місці свербить. Отже, мені заборонили в’їзд до Америки. А чи збираюся я звертатися за візою, чи є у мене активи в банках США? Я раніше говорив, але знову повторюю для особливо забудькуватих, що не поїхав би у США, навіть якби мені пообіцяли як призові всі валютні запаси країни», – написав Кадиров.

20 грудня Міністерство фінансів США повідомило, внесло голову російського регіону Чечні Рамзана Кадирова і ще чотирьох осіб у список людей, які підпадають під санкції згідно з «Актом Магнітського». Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.

У 2012 році Конгрес США ухвалив так званий «акт Магнітського» – закон про санкції проти російських посадовців, яких вважають винними в порушенні прав людини. 2016 року дію цього закону поширили й на посадовців інших країн за такі порушення. Схожі закони про санкції проти порушників прав людини, зокрема, в Росії, ухвалили також Велика Британія, Естонія, Литва і Канада.

Закон отримав назву за іменем Сергія Магнітського, російського юриста, який працював для інвестиційного фонду британсько-американського інвестора Вільяма Браудера в Росії і помер за ґратами в Москві. Він потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби він розробив для фонду схему уникнення сплати податків. Це сталося по тому, як Магнітський повідомив, що викрив протилежне: схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету суму у 230 мільйонів доларів – податки, сплачені фондом.

2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

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