Кадиров заявляє, що потрапив у санкційний список США через боротьбу з «міжнародними терористами»

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що його внесли до списку санкцій Міністерства фінансів США через боротьбу «з міжнародними терористами, серед яких були вихованці американських спецслужб». Так Кадиров відреагував в «Інстаграмі» на внесення його прізвища в список людей, які підпадають під санкції, згідно з «Актом Магнітського».

«Мінфіну США більше робити нічого, як тому коту, якому в одному місці свербить. Отже, мені заборонили в’їзд до Америки. А чи збираюся я звертатися за візою, чи є у мене активи в банках США? Я раніше говорив, але знову повторюю для особливо забудькуватих, що не поїхав би у США, навіть якби мені пообіцяли як призові всі валютні запаси країни», – написав Кадиров.

20 грудня Міністерство фінансів США повідомило, внесло голову російського регіону Чечні Рамзана Кадирова і ще чотирьох осіб у список людей, які підпадають під санкції згідно з «Актом Магнітського». Міністерство повідомило у Twitter, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського «й інших грубих порушень прав людини в Росії». Всього тепер під санкціями перебувають 49 людей.

У 2012 році Конгрес США ухвалив так званий «акт Магнітського» – закон про санкції проти російських посадовців, яких вважають винними в порушенні прав людини. 2016 року дію цього закону поширили й на посадовців інших країн за такі порушення. Схожі закони про санкції проти порушників прав людини, зокрема, в Росії, ухвалили також Велика Британія, Естонія, Литва і Канада.

Закон отримав назву за іменем Сергія Магнітського, російського юриста, який працював для інвестиційного фонду британсько-американського інвестора Вільяма Браудера в Росії і помер за ґратами в Москві. Він потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби він розробив для фонду схему уникнення сплати податків. Це сталося по тому, як Магнітський повідомив, що викрив протилежне: схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету суму у 230 мільйонів доларів – податки, сплачені фондом.

2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.