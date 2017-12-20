Мінфін вітає рішення суду Лондона про всесвітній арешт активів екс-власників «Приватбанку»

Міністерство фінансів України привітало наказ Лондонського суду щодо всесвітнього арешту активів колишніх власників «Приватбанку» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, та шістьох компаній, які їм, ймовірно, належать або перебувають під їхнім контролем.

«Ми вітаємо це позитивне рішення Англійського суду. На сьогодні держава фактично витратила майже 140 мільярдів гривень на докапіталізацію «Приватбанку» через те, що раніше з нього були виведені гроші, або надані недостатньо забезпечені кредити, які ніхто не повертає», – цитує прес-служба Мінфіну слова міністра Олександра Данилюка.

Раніше сьогодні прес-служба «Приватбанку» повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів. За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом «Приватбанку» проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.