Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова

Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів, повідомляє прес-служба «Приватбанку».

За повідомленням, суд ухвалив рішення 19 грудня за позовом «Приватбанку» проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

«Наказ про арешт активів було видано на підставі наданих суду детальних доказів, які доводять, що пани Коломойський і Боголюбов вивели з банку майже два мільярди доларів США шляхом проведення низки незаконних операцій, в результаті яких, кошти переводились на компанії, які їм таємно належали або перебували під їхнім контролем. Шляхом цього судового процесу «Приватбанк» планує повернути кошти, сума яких, разом з процентами, складає понад 2,5 мільярда доларів», – йдеться в повідомленні.

У грудні минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Нині власником фінустанови є Міністерство фінансів. Це було частиною домовленостей із колишніми власниками фінансової установи.

Упродовж червня цього року бізнесмен, один з колишніх акціонерів «Приватбанку» Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявляла, що розгляд позовів щодо націоналізації «Приватбанку» не може завершитися поверненням фінустанови попереднім власникам.