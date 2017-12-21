На Донбасі загинув один, поранені четверо українських військових – штаб

Один український військовий загинув, четверо зазнали поранень у бойових діях на Донбасі 20 грудня, повідомляє штаб української воєнної операції.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили режим тиші. Ці порушення українські військові зафіксували поблизу Гладосового, Травневого і Новотошківського на Луганському напрямку, Авдіївки, Кам’янки та шахти Бутівка – на Донецькому напрямку.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в артилерійському ударі по Ясинуватій, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік, ще кілька людей були поранені. В угрупованні «ЛНР» нарахували шість порушень з боку ЗСУ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів. У порушеннях домовленостей сторони збройного конфлікту звинувачують одна одну.