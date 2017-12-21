Рятувальники вилучили 35 елементів «Градів» у Новолуганському – ДСНС

Піротехнічні підрозділи провели обстеження території селища Новолуганське, де виявили та вилучили 35 елементів реактивних систем залпового вогню «Град». Про це зранку 21 грудня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«У селищі Новолуганське відновлено водопостачання та теплопостачання, частково електропостачання (залишаються без електропостачання 139 абонентів (11,58%) та газопостачання (залишаються без газопостачання 9 абонентів (0,75%)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Генеральна прокуратура України раніше цього тижня заявила, що її слідча група під час огляду наслідків обстрілу селища Новолуганського виявила «факти присутності Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України».

«Зокрема, після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів системи «Град» з маркуваннями, які, згідно з інформацією Міністерства оборони України, на озброєнні Збройних сил України ніколи не перебували», – ідеться в повідомленні, поширеному сайтом ГПУ 19 грудня.

«Бойовики випустили не менше 40 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу було поранено вісім людей, серед яких шестеро жінок, один чоловік та одна дитина, які на даний час перебувають у лікувальних закладах. Також внаслідок такого зухвалого та підступного обстрілу пошкоджено 47 будівель – приватні будинки, дитячий садок, школа та амбулаторія», – вказують у Генпрокуратурі.

Українські військові повідомили про обстріл селища Новолуганського Донецької області ввечері 18 грудня.