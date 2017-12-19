ГПУ: знайдені в Новолуганському уламки снарядів та двигунів «Градів» мають неукраїнське маркування

Генеральна прокуратура України заявляє, що її слідча група під час огляду наслідків обстрілу селища Новолуганського виявила «факти присутності Збройних Сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України».

«Зокрема, після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів системи «Град» з маркуваннями, які, згідно з інформацією Міністерства оборони України, на озброєнні Збройних сил України ніколи не перебували», – ідеться в повідомленні, поширеному сайтом ГПУ 19 грудня.

«На цей час установлено, що бойовики випустили не менше 40 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу було поранено вісім людей, серед яких шестеро жінок, один чоловік та одна дитина, які на даний час перебувають у лікувальних закладах. Також внаслідок такого зухвалого та підступного обстрілу пошкоджено 47 будівель – приватні будинки, дитячий садок, школа та амбулаторія», – вказують у Генпрокуратурі.

Українські військові повідомили про обстріл селища Новолуганського Донецької області ввечері 18 грудня. За даними штабу АТО, бойовики розпочали обстріл близько 17:00.

Тим часом, в угрупованні «ЛНР» того ж вечора звинуватили українських військових в обстрілі Стаханова (чинна українська назва – Кадіївка) і Первомайська. Луганські бойовики на своїх сайтах повідомляли про загиблу від серцевого нападу жінку і щонайменше чотирьох поранених через обстріли. Донецькі бойовики також заявили про обстріл підконтрольної їм Горлівки з боку ЗСУ і про руйнування там 11 будівель та одну поранену жінку.