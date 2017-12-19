Путін не хоче, щоб Україна офіційно визнала Росію агресором – депутати про обстріл Новолуганського

Загострення на Донбасі – зокрема обстріли та вихід представників Росії зі Спільного центру контролю та координації (СЦКК) – цілеспрямована стратегія Кремля, аби завадити ухваленню законопроекту про деокупацію. Таку думку висловили народні депутати Тарас Батенко та Олег Петренко, коментуючи обстріли селища Новолуганське з реактивних систем залпового вогню 18 грудня. Петренко зокрема зазначив, що СЦКК допомагав врегульовувати ескалації на фронті.

Гуманітарна місія «Пролісок» зараз надає допомогу жителям селища Новолуганське, яке постраждало від обстрілів із реактивної системи залпового вогню «Град». Координатор місії Євген Каплін розповідає, що це найбільш масовий обстріл цього селища за весь час конфлікту.

Люди перебувають у шоковому стані. Близько 35 приватних будинків мають пошкодження

«Люди перебувають у шоковому стані, за нашими даними, вісім людей були поранені, в тому числі одна дитина. Вони перебувають в лікарнях Світлодарська, міста Бахмут. Близько 35 приватних будинків, за нашими підрахунками, мають пошкодження. Квартири у висотних житлових будинках – також дуже багато вибитих шибок, неможливо порахувати, це більш як 100-150 квартир на сьогоднішній день. Були пошкоджені також школа та дитячий садок», – розповів він в ефірі «Ранкової Свободи».

За словами Капліна, снаряди пошкодили газопровід, тож опалення в приватному секторі зараз немає.

Видаємо теплий одяг, теплі ковдри, плівку для вікон

«Зараз видаємо теплий одяг, теплі ковдри, плівку для вікон. Привезли півтори тисячі метрів плівки, майже квадратний кілометр брезенту для накриття дахів постраждалих», – каже волонтер.

Коментуючи обстріли Новолуганського російськими гібридними силами, позафракційний народний депутат Тарас Батенко нагадує про необхідність визнати Росію країною-агресором на законодавчому рівні.

Повертаємось до законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який мав бути розглянутий цього тижня

«Ми повертаємось до цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який, власне, за поданням президента був внесений давно, який мав бути розглянутий цього тижня, але навіть в контексті загострення ситуації на фронті, навіть в контексті того, що ми відчуваємо реальну війну через те, що йде ескалація конфлікту з боку терористів і Росії, яка їх всіляко підтримує, українська влада знехтувала бажанням і туманно пояснила намір не вносити такий законопроект, який визнає Росію агресором», – обурений парламентар.

Визнати Росію агресором на законодавчому рівні потрібно негайно – Петренко

На важливості закону про деокупацію Донбасу наголошує й колега Батенка Олег Петренко.

Важливість цього закону – щоб Росія була визнана агресором офіційно

«Перш за все, в моральній площині важливість цього закону – щоб все ж таки Росія була визнана агресором офіційно, а окуповані території – окупованими територіями, так і в подальшому майбутньому щодо відповідальності, в тому числі наших українських героїв, які зі зброєю в руках захищали нашу територію», – зазначає депутат.

Більше того: на думку депутата, саме небажання допустити, щоб законопроект був ухвалений, змусило Кремль провокувати ескалацію на фронті.

Путін дуже проти, що Україна визнає Росію агресором. І як наслідок – показові дії щодо виходу зі Спільного центру контролю і координації

«Путін дуже проти, йому дуже не сподобалось, що Україна визнає Росію агресором. І справді, через Владислава Суркова до української влади було донесено саме це. І як наслідок – показові дії щодо виходу зі Спільного центру контролю і координації», – пояснює він.

Петренко висловив переконання, що саме законопроект, а не «напружена морально-психологічна обстановка», на яку посилалось Міністерство закордонних справ Росії, слугували причиною для демаршу. Водночас він визнає, що вихід росіян із Центру ускладнить переговорний процес на лінії зіткнення.

Тепер буде непросто на передовій. Іноді там невелика дистанція від одних позицій до інших: хтось стрільнув, хтось відповів, понеслось

«Тепер справді буде непросто на передовій. Лінія фронту – іноді там абсолютно невелика дистанція від одних позицій до інших, від наших до ворожих: хтось стрільнув, хтось відповів, понеслось. Далі міномети, далі – ствольна артилерія підключається, і хтось має якось це зупинити, якось мають в якийсь момент сторони перестати стріляти», – пояснює він.

За словами депутата, саме цю переговорну функцію брав на себе СЦКК, але тепер ЗСУ, вважає він, змушена буде домовлятись із керівниками угруповань бойовиків «ЛНР» та «ДНР», що визнані в Україні терористичними.

Тепер треба буде зв’язуватись з польовими командирами терористичних організацій. Тобто тим самим російська сторона легалізує ці терористичні угрупування

«Тепер треба буде виключно зв’язуватись з польовими командирами терористичних організацій. Тобто тим самим російська сторона легалізує ці терористичні угрупування, це те, що вона постійно намагається зробити – надати їм суб’єктності», – констатує Петренко.

Він висловлює думку, що обстріл Новолуганського є наступним кроком на цьому шляху слідом за виходом із СЦКК.

Це все одна стратегія, щоб українську владу змусити не голосувати за законопроект

«Це все одна лінія, одна стратегія, крок за кроком для того, щоб все ж таки і так перелякану українську владу змусити не голосувати за законопроект, яким Росія буде визнана агресором», – впевнений він.

Тарас Батенко звертає увагу на ще одну важливу деталь законопроекту.

Ми вважаємо, що рішення про визнання Росії агресором та про розрив дипстосунків мають бути ухвалені негайно

«Це «Укропівська» поправка в прикінцевих положеннях про те, щоб рекомендувати Кабінету міністрів України розірвати дипломатичні стосунки із Росією. І ми вважаємо, що рішення про визнання Росії агресором та про розрив дипломатичних стосунків мають бути ухвалені негайно», – наголошує парламентар. Це рішення, на його думку, мало бути ухвалене ще майже чотири роки тому, на початку російської агресії.

В нас більше ніж рік жодного результативного обміну полоненими не було

На думку Олега Петренка, можливе ухвалення законопроекту навряд чи позначиться на обміні полоненими, адже цей процес фактично завмер, а російська сторона, за його оцінками, не поспішає визволяти своїх людей.

«В нас більше ніж рік – рік і чотири місяці, здається – жодного результативного обміну полоненими не було. І справді, наші військовополонені стали заручниками безрезультатного, мертвого Мінського процесу, коли повністю зацентралізували цей процес на гуманітарному блоці», – зазначив народний депутат.

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