Українська сторона СЦКК вивела своїх спостерігачів з окупованих територій Донбасу – ЗСУ

Українські військові, які входять до складу Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі, 19 грудня покинули тимчасово окуповані території, повідомив Радіо Свобода заступник керівника управління зі зв’язків з громадськістю Генштабу Збройних сил України Юзеф Венскович.

«Вони вийшли з тимчасово окупованих територій і приєдналися до української сторони СЦКК, яка працює в місті Соледар», – сказав Венскович.

Він зазначив, що українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню у взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі.

«Наші військовослужбовці залишили окуповані території у зв’язку з виведенням російської сторони СЦКК з окупованих територій, які їм там гарантували відповідно до Мінських домовленостей безпеку роботи на окупованих територіях», – пояснив Венскович.

18 грудня у Москва заявила, що представники Росії в Спільному центрі контролю й координації залишать територію України 19 грудня. У МЗС Росії зазначили, що «Київ категорично заперечував проти будь-якої документальної регламентації функціонування СЦКК».

У російському зовнішньополітичному відомстві додали, що з 1 січня 2018 року Київ планує запровадити для іноземців, у тому числі для громадян Росії, новий порядок в’їзду й перебування на території України. У таких «умовах подальша робота представництва Збройних сил Росії СЦКК стала неможливою», наголосили в російському МЗС.

Міністерство закордонних справ України розцінило це рішення російської сторони як провокацію. На думку українських дипломатів, це свідчить про те, що Москва не залишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати так званий «прямий діалог» із бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР».