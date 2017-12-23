США нададуть Україні оборонне озброєння – представник Держдепартаменту

США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Про це заявила у Вашингтоні представник Держдепартаменту США Гедер Науерт.

Вона наголосила, що допомога Україні має «винятково оборонний характер».

«Україна є суверенною країною і має право захищатися», – зазначила Науерт, додавши, що США, як і раніше, прихильні Мінським угодам як способу врегулювання на сході України.

Яке саме озброєння буде поставлено Україні, Науерт не уточнила.

Раніше телеканал ABC з посиланням на джерела в Держдепартаменті повідомив, що мова йде, в тому числі, про 210 протитанкових ракет Javelin і 35 пускових установок, загальна сума поставок оцінюється в 47 мільйонів доларів.

Президент України Петро Порошенко і державний секретар США Рекс Тіллерсон провели 22 грудня телефонну розмову. Як повідомили в Адміністрації президента, сторони скоординували позиції щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

Напередодні Адміністрація президента Дональда Трампа схвалила перший комерційний продаж американської летальної оборонної зброї Україні, що може означати серйозну зміну в її політиці щодо Росії.

Представниця Держдепартаменту США Гедер Науерт заявила телекомпанії CNN, що зовнішньополітичне відомство 13 грудня повідомило Конгрес, що воно схвалило експортну ліцензію, що дозволяє Україні закуповувати певне легке озброєння і стрілецьку зброю в американських виробників.