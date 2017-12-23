Яценюка затримали в аеропорту Женеви за запитом Росії, але потім відпустили – прес-секретар

Колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, який прилетів у швейцарську Женеву з дочкою, затримали для перевірки на вимогу Росії. Як повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо у Facebook, пізніше Яценюка відпустили.

«Арсенія Яценюка, який прилетів до Женеви з молодшою дочкою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії – за всіма вже відомим абсурдними звинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні. Через десять хвилин все з’ясували і пропустили», – повідомила Ольга Лаппо.

Вона додала, що Арсенія Яценюка співробітники летовища попередили, що аналогічна процедура можлива і у час вильоту.

«Якими б абсурдними не були обвинувачення російського Слідкому, але вони мають реальні наслідки», – написала речниця екс-прем’єра.

У Слідчому комітеті Росії заявляють, що мають докази участі Арсенія Яценюка в бойових зіткненнях в Чечні в 1994-95 роках і мають намір добиватися притягнення екс-прем’єра України до кримінальної відповідальності.

Російські слідчі звинувачують екс-прем’єра, зокрема за статтями «участь у збройній групі (банді)», «умисне вбивство за обтяжливих обставин».

У вересні 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем’єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994-го й на початку 1995 року. (У той час 20-річний Яценюк був студентом юридичного факультету Чернівецького університету). Сам Яценюк назвав цю заяву «клінічним діагнозом російської влади».

У вересні Яценюк оголосив про початок процесу проти Росії у Європейському суді з прав людини.