У Росії поліція прийшла до організатора «зборів громадян», опозиціонера Іллі Яшина

У Москві поліція вдень 24 грудня прийшла додому до опозиціонера Іллі Яшина, який був організатором забороненого владою «Дня вільних виборів». Про це сам політик повідомив в Твіттері. Причина візиту поліцейських до Яшину ще не названа.

Згодом Яшин повідомив, що перебуває в Лермонтовському сквері, місці проведення акції.

Раніше 24 грудня Яшин, який є головою муніципального округу Красносільський в російській столиці, заявив, що замість свята «День вільних виборів» в тому ж місці і в той же час відбудуться «збори громадян» його муніципального окруну. Він стверджує, що поліція не перешкоджатиме цій акції, якщо її учасники прийдуть без будь-якої політичної атрибутики.

Яшин анонсував «День вільних виборів» минулого тижня у форматі «святкового», що дозволяє не узгоджувати його проведення з мерією. Після того, як до участі в заході закликав опозиціонер Олексій Навальний, московська влада заявила про незаконність акції.