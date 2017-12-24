Безпеку на місцевих виборах 24 грудня забезпечують понад три тисячі правоохоронців – МВС

Публічну безпеку на місцевих виборах, що відбуваються в багатьох областях України 24 грудня, забезпечують понад три тисячі правоохоронців, повідомляє МВС України.

«З початку виборчого процесу до Національної поліції надійшло 23 повідомлення, за 10 фактами відкриті кримінальні провадження – у Запорізькій, Івано-Франківський, Миколаївський, Черкаській, Чернігівській та Полтавських областях. Серед них – за статтею 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) та статтею 158 (Фальсифікація виборчих документів)», – ідеться в повідомленні.

В Україні відбуваються вибори у 51 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) на 391 дільниці в 17 областях.

Вибори проходять в одній ОТГ у Вінницькій, Волинській, Рівненській та Сумській областях; у двох ОТГ – в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях; у трьох ОТГ – в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській областях; у чотирьох ОТГ – в Чернівецькій і Чернігівській областях; у шести ОТГ – в Хмельницькій області; у семи ОТГ – в Миколаївській і Полтавській областях.

До складу 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад – сім міських, 19 селищних та 230 сільських. За попередніми підрахунками, участь у виборах зможуть взяти понад 356 тисяч громадян.

Станом на грудень 2017 року в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.