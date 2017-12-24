Чорновола визнають мільйони, але наслідують одиниці – із вшанування 80-річчя дисидента у Львові

У Львові 24 грудня вшановують пам’ять багатолітнього в’язня сумління, українського політика, діяча, лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола. Сьогодні Чорноволові виповнилося б 80 років. Однак його життя трагічно обірвалося 25 березня 1999 року в автомобільній аварії. Тоді відомому українцеві, кандидатові у президенти було 62 роки.

У Львові громадські діячі, політики, представники місцевої влади поклали квіти до пам’ятника видатному українцеві.

«Визнають мільйони, а наслідують сьогодні В’ячеслава Чорновола одиниці. Якби В’ячеслав Чорновіл був сьогодні з нами, він був би головним захисником України. Ми, хто шанує В’ячеслава Чорновола, знаємо його самопожертву, як він самовіддано себе віддавав ідеї української держави, і заради неї він відбув у тюрмах і таборах», – заявив на заході соратник Чорновола Ярослав Кендзьор.

У музеї «Тюрма на Лонцького», де В’ячеслав Чорновіл сидів в одній із камер у 1967 і 1972 роках, коли двічі був арештований і засуджений, відбулася зустріч «Я горджуся за своє покоління». Його соратники поділились спогадами і оцінювали діяльність державного діяча. Вечір пам’яті запланований і у Львівській філармонії.

В’ячеслав Чорновіл 15 років провів у неволі за свою українську позицію, громадську діяльність, публіцистику. Адже він був блискуче володів словом. Він вийшов на волю у 1985 році і одразу у Львові зайнявся активною діяльністю. Наприкінці 80-х збирав із соратниками масові мітинги. У 1990 році В’ячеслав Чорновіл керував Львівщиною і був обраний народним депутатом України. Двічі був кандидатом на виборах президента України. У 1991 році був другим після Леоніда Кравчука, а у 1999 був єдиним реальним опонентом владного кандидата, але його життя раптово обірвалося на українській дорозі. За офіційною версією, автомобіль В’ячеслава Чорновола 25 березня 1999 року врізався в «КамАЗ» із причепом. В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Слідство упродовж років озвучує різні версії, але друзі і син загиблого Тарас Чорновіл переконані, що це було політичне вбивство.

Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера «Народного руху України» В’ячеслава Чорновола, як тільки завершить справи екс-президента Віктора Януковича і Майдану.