У понеділок в Україні – штормове попередження через вітер – Гідрометцентр

Український гідрометцентр оголосив штормове попередження 25 грудня. За даними установи, передбачаються пориви вітру 15-20 метрів за секунду у західних та східних областях України.

Окрім того, як попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій, очікується підвищення рівня води у річках Івано-Франківщини, Львівщини та Волині, зокрема Сяну, Дністра та Західного Бугу, а на Закарпатті 24 - 25 грудня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами утримується значна (III рiвень) снiголавинна небезпека.