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31 Жовтень 2017, Київ 19:10
Новини | Події

ДСНС: циклон «Герварт» Україні не загрожує

Наслідки циклон «Герварт» в Німеччині, 29 жовтня 2017 року

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що циклон «Герварт» Україні не загрожує.

«Зараз у мережі активно поширюється інформація про циклон «Герварт», який нібито накриє Україну цими днями. Проте ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Внаслідок буревію «Герварт», що пройшов Північною і Центральною Європою, загинули щонайменше шість людей.

За даними Укргідрометцентру, штормове попередження завершується 31 жовтня і найближчого тижня небезпечних явищ не очікується.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, у перший день листопада волога погода ще буде практично скрізь в Україні, але опадів стане менше, а з 2 листопада вітер утихомириться, в більшості областей потепліє на кілька градусів.

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