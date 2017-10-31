ДСНС: циклон «Герварт» Україні не загрожує

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що циклон «Герварт» Україні не загрожує.

«Зараз у мережі активно поширюється інформація про циклон «Герварт», який нібито накриє Україну цими днями. Проте ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Внаслідок буревію «Герварт», що пройшов Північною і Центральною Європою, загинули щонайменше шість людей.

За даними Укргідрометцентру, штормове попередження завершується 31 жовтня і найближчого тижня небезпечних явищ не очікується.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, у перший день листопада волога погода ще буде практично скрізь в Україні, але опадів стане менше, а з 2 листопада вітер утихомириться, в більшості областей потепліє на кілька градусів.