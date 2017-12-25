Філіппіни: 230 людей загинули унаслідок тайфуну

230 людей загинули, десятки зникли унаслідок тайфуну Тембін на Філіппінах.

Через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки.

Рятувальники заявляють, що багато селян на Філіппінах проігнорували попередження про тайфун і не покинули прибережні райони.

У зв’язку з наближенням Тембіна влада В’єтнаму евакуювала сотні тисяч людей із регіону Дельта Меконга.

Щороку на Філіппінах фіксують близько 20 тайфунів. У 2013 році унаслідок тайфуну Хайян загинули близько восьми тисяч людей, близько 200 тисяч сімей у центральній частині Філіппін тоді залишилися без домівок.