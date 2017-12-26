Рятувальники попереджають про підйом рівнів води на річках України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що, за даними Українського гідрометцентру, 26 – 27 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська область) на 0,3 – 1 метр, а на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська область) на 0,2 – 0,7 метра.

Рятувальники вказують, що через це мiсцями можливий вихiд води на заплаву.

Також на річці Стрв’яж у районі гідрологічного поста Луки можливий вихід води на заплаву, попереджають у ДСНС.