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26 Грудень 2017, Київ 13:57
Новини | Події

Українців немає серед постраждалих внаслідок ДТП з автобусом у Москві – МЗС

Рятувальники на місці трагедії, Москва, Росія, 25 грудня 2017 року

Громадян України немає серед загиблих і поранених внаслідок наїзду автобуса на людей у підземному переході в столиці Росії Москві, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

Департамент посилається на дані консула України.

25 грудня у Москві на Кутузовському проспекті рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції метро. За даними МВС Росії, внаслідок цього загинули чотири людини, близько десяти – поранені.

Також у відомстві повідомили, що водія автобуса затримали. Серед ймовірних причин ДТП правоохоронці називали несправність транспортного засобу і те, що водій міг не впоратися з керуванням.

У Москві пасажирський автобус в’їхав у підземний перехід (відео)
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