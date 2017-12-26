Українців немає серед постраждалих внаслідок ДТП з автобусом у Москві – МЗС

Громадян України немає серед загиблих і поранених внаслідок наїзду автобуса на людей у підземному переході в столиці Росії Москві, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

Департамент посилається на дані консула України.

25 грудня у Москві на Кутузовському проспекті рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції метро. За даними МВС Росії, внаслідок цього загинули чотири людини, близько десяти – поранені.

Також у відомстві повідомили, що водія автобуса затримали. Серед ймовірних причин ДТП правоохоронці називали несправність транспортного засобу і те, що водій міг не впоратися з керуванням.