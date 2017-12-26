Прикордонники затримали колишнього «поліцейського ДНР» – ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомляє, що 25 грудня при спробі в'їзду до підконтрольної українській владі території через КПВВ «Гнутове» був затриманий громадянин України 1981 року народження.

«Оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби з’ясували, що у період з 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі так званої «поліції ДНР» на посаді оперуповноваженого… Як пояснив чоловік, звільнився він саме через повне беззаконня і корупцію в рядах своїх «колег». Також він додав, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину», – ідеться в повідомленні.

До відділу Нацполіції у Донецькій області направлено повідомлення за ч.1 ст.260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Громадянина передано співробітникам поліції, інформують прикордонники.