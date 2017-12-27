Адвокат Чийгоза та Умерова в суді вимагає від Путіна оприлюднити укази про помилування

Захист кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подав два адміністративні позови до адміністрації президента Росії, повідомив 27 грудня у мережі Twitter адвокат Микола Полозов.

«Подав два адміністративні позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування. Засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції РФ», – вказав юрист.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров ще на початку грудня повідомив, що в адміністрації Путіна відмовилися надати на ознайомлення указ, на підставі якого його вивезли з території анексованого Росією Криму.

Російська влада 25 жовтня звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передали їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Президент України Петро Порошенко 25 жовтня подякував президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за його зусилля у звільненні засуджених в Криму Чийгоза і Умерова.

З моменту звільнення Умерова та Чийгоза не було достеменно відомо, на яких умовах Росія відпустила їх.

Наприкінці листопада турецька телекомпанія Haberturk повідомила, що влада Туреччини видала Москві підозрюваних у шпигунстві громадян Росії Олександра Смирнова і Юрія Анісімова в обмін на звільнення лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.