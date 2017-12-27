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27 Грудень 2017, Київ 14:37
Новини | Політика

Адвокат Чийгоза та Умерова в суді вимагає від Путіна оприлюднити укази про помилування

Російський адвокат Микола Полозов

Захист кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подав два адміністративні позови до адміністрації президента Росії, повідомив 27 грудня у мережі Twitter адвокат Микола Полозов.

«Подав два адміністративні позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування. Засекречування указів про помилування суперечить ч. 2 ст. 24 Конституції РФ», – вказав юрист.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров ще на початку грудня повідомив, що в адміністрації Путіна відмовилися надати на ознайомлення указ, на підставі якого його вивезли з території анексованого Росією Криму.

Російська влада 25 жовтня звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передали їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Президент України Петро Порошенко 25 жовтня подякував президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за його зусилля у звільненні засуджених в Криму Чийгоза і Умерова.

З моменту звільнення Умерова та Чийгоза не було достеменно відомо, на яких умовах Росія відпустила їх.

Наприкінці листопада турецька телекомпанія Haberturk повідомила, що влада Туреччини видала Москві підозрюваних у шпигунстві громадян Росії Олександра Смирнова і Юрія Анісімова в обмін на звільнення лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

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