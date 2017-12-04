Умеров заявив, що в Кремлі відмовилися показати указ про його звільнення

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров повідомив, що в адміністрації президента Росії Володимира Путіна відмовилися надати на ознайомлення указ, на підставі якого його вивезли з території анексованого Росією Криму.

«На жаль, нічого не прояснилося. Я досі не знаю, на якій підставі мене «звільнили» або «пробачили», або «реабілітували», або «обміняли», або «помилували». Нам невідомо, чи є взагалі цей «указ». Може, зовсім немає, а я значуся «в бігах»? А якщо він все ж є, чому мене з ним не ознайомили? Чому мене і Ахтема Чийгоза (іншого заступника голови Меджлісу – ред.) обманним шляхом, не доводячи до відома, відвезли спецбортом в Анкару і передали турецьким спецслужбам?» – написав Умеров у Facebook.

Адвокат Умерова Едем Семедляєв у коментарі «Крим.Реалії» заявив, що має намір надіслати в адміністрацію президента Росії новий запит, щоб з’ясувати, на якій підставі його підзахисного вивезли з анексованого Криму.

Російська влада 25 жовтня звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передали їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Президент України Петро Порошенко 25 жовтня подякував президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за його зусилля у звільненні засуджених в Криму Чийгоза і Умерова.

З моменту звільнення Умерова та Чийгоза не було достеменно відомо, на яких умовах Росія відпустила їх.

Наприкінці листопада турецька телекомпанія Haberturk повідомила, що влада Туреччини видала Москві підозрюваних у шпигунстві громадян Росії Олександра Смирнова і Юрія Анісімова в обмін на звільнення лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.