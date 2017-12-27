Інвестори залишають Росію через стурбованість щодо нових санкцій США – ЗМІ

Значна частина іноземних інвесторів у Росії використовують останні дні 2017 року, щоб вивести гроші через стурбованість, що очікувані в 2018 році нові санкції США будуть орієнтовані на російських олігархів та державні корпорації, близькі до Кремля, повідомляє ділова преса Росії та Заходу.

Це суттєво відрізняється від ситуації, яка фіксувалася на початку 2017 року, коли інвестиції зростали на тлі приходу до Білого дому Дональда Трампа й очікуваного у зв’язку з цим зближення позицій Москви та Вашингтона, вказує російське видання «Коммерсант». Воно також оприлюднює прогноз однієї з провідних інвестиційних компаній США, Bank of America Merrill Lynch, яка за результатами 2017 року оцінює загальне падіння іноземних інвестицій в 1 мільярд доларів. Американські санкції можуть стати потенційним «чорним лебедем» для російської економіки в 2018 році й спричинити потенційно катастрофічний вихід з російських ринків, подібний до того, який призвів до зниження російського рубля на 30% усього за 10 днів у грудні 2014 року, передбачає Bank of America Merrill Lynch.

Керівник російського «Сбербанку» Герман Греф заявив Financial Times 24 грудня, що в разі запровадження найжорсткіших санкцій з боку США Холодна війна виглядатиме як дитяча гра».

Найгірший для Росії сценарій виключив би російські банки з міжнародної електронної платіжної системи Swift. Financial Times назвав таку можливість «ядерною альтернативою», яку західні країни уникали використовувати з моменту запровадження санкцій проти Росії через її агресію в Україні в 2014 році.