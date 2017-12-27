Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
1 ТОП новини
27 Грудень 2017, Київ 14:37
Новини | Політика

Порошенка закликають відкликати і доопрацювати законопроект про антикорупційний суд

Петро Порошенко 23 грудня вніс до Верховної Ради законопроект про антикорупційний суд

Низка антикорупційний організацій закликають президента України Петра Порошенка відкликати внесений ним до парламенту законопроект про антикорупційний суд і доопрацювати його, заявляючи, що окремі положення документа не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії. Про це йдеться в заяві організацій 27 грудня.

«По-перше, в частині 5 статті 8 проекту закону передбачена лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів. Її негативний висновок щодо кандидата на посаду судді може бути проігнорований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – 11 голосами з 16 членів ВККС. Натомість Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям і донорам вирішальну роль в процесі добору суддів. Відтак, під сумнівом чистота відбору суддів», – наголошує один із підписантів заяви організація Transparency International Україна.

Крім того, експерти заявляють, що предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає усі злочини, підслідні НАБУ. Натомість – розширена до цілої низки злочинів, які підслідні Національній поліції України і Державному бюро розслідувань. Водночас у висновку Венеціанської комісії вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд надто великою кількістю справ, наголошують у TI Україна.

Експерти також наголошують, що поданий президентом законопроект «визначає нереалістично високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду».

«Запропоновані президентом умови добору суддів і підсудність Вищого антикорупційного суду суперечать рекомендаціям Венеційської комісії та нівелюють саму суть створення антикорупційного суду», – йдеться в заяві, яку підписали, крім Transparency International Україна ще вісім організацій, зокрема група «Антикорупційна реформа» РПР, Центр протидії корупції, ACREC, Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», StateWatch, Антикорупційний штаб, Центр політико-правових реформ, Автомайдан.

Експерти закликають президента доопрацювати законопроект і знову внести його на розгляд парламенту – вже з врахованими пропозиціями від Венеціанської комісії.

26 грудня на сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроекту, поданого днями президентом, про Вищий антикорупційний суд.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту про створення антикорупційного суду.

У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України з її ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG