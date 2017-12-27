Порошенка закликають відкликати і доопрацювати законопроект про антикорупційний суд

Низка антикорупційний організацій закликають президента України Петра Порошенка відкликати внесений ним до парламенту законопроект про антикорупційний суд і доопрацювати його, заявляючи, що окремі положення документа не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії. Про це йдеться в заяві організацій 27 грудня.

«По-перше, в частині 5 статті 8 проекту закону передбачена лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів. Її негативний висновок щодо кандидата на посаду судді може бути проігнорований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – 11 голосами з 16 членів ВККС. Натомість Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям і донорам вирішальну роль в процесі добору суддів. Відтак, під сумнівом чистота відбору суддів», – наголошує один із підписантів заяви організація Transparency International Україна.

Крім того, експерти заявляють, що предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає усі злочини, підслідні НАБУ. Натомість – розширена до цілої низки злочинів, які підслідні Національній поліції України і Державному бюро розслідувань. Водночас у висновку Венеціанської комісії вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд надто великою кількістю справ, наголошують у TI Україна.

Експерти також наголошують, що поданий президентом законопроект «визначає нереалістично високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду».

«Запропоновані президентом умови добору суддів і підсудність Вищого антикорупційного суду суперечать рекомендаціям Венеційської комісії та нівелюють саму суть створення антикорупційного суду», – йдеться в заяві, яку підписали, крім Transparency International Україна ще вісім організацій, зокрема група «Антикорупційна реформа» РПР, Центр протидії корупції, ACREC, Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», StateWatch, Антикорупційний штаб, Центр політико-правових реформ, Автомайдан.

Експерти закликають президента доопрацювати законопроект і знову внести його на розгляд парламенту – вже з врахованими пропозиціями від Венеціанської комісії.

26 грудня на сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроекту, поданого днями президентом, про Вищий антикорупційний суд.

21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за відкликання депутатського законопроекту про створення антикорупційного суду.

У НАБУ заявили про необхідність створення Вищого антикорупційного суду для ефективного притягнення до відповідальності корупціонерів.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України з її ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом.