До аеропорту Харкова прилетіли гелікоптери зі звільненими полоненими

До аеропорту Харкова ввечері 27 грудня прибули гелікоптери зі звільненими в результаті обміну українськими полоненими. На летовищі вже стоїть військовий літак, вишикувалась колона військових для урочистої зустрічі звільнених бранців. На місці перебувають численні журналісти, представники влади Харківщини, представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Після висадки з гелікоптерів звільнені українці пересядуть у літак для вильоту до Києва.

Перед прибуттям до Харкова президент України Петро Порошенко зустрівся зі звільненими, щоб разом з ними та іншими учасниками процесу вирушити до столиці.

Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.

Упродовж останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною й підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками. Обмін був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)».

Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода з місця обміну, угруповання «ДНР» передало Києву 58 утримуваних громадян, серед них релігієзнавець Ігор Козловський. У свою чергу, бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах заявили про завершення обміну, проте зауважили, що кількість звільнених уточнюється.

Раніше 27 грудня відбувся обмін заручниками між Києвом і угрупованням «ЛНР». Українській стороні видали 16 людей, військових і цивільних, на підконтрольну бойовикам територію Луганщини повернулися, за даними представників сепаратистів, 73 людини (раніше заявляли про 99 осіб, але частина відмовилася повертатися).

За даними прокуратури, остаточні цифри обміну за формулою «74 на 306» – 73 на 233.