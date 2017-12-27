У ОБСЄ вітають обмін полоненими на Донбасі і закликають до повного припинення вогню на Донбасі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль і генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер вітають звістку про масштабний обмін затриманими й полоненими на Донбасі і закликають сторони конфлікту дотримуватися цього «імпульсу» для подальшого прогресу в досягненні мирного врегулювання кризи в Україні. Про це йдеться у спільній заяві посадовців на сайті ОБСЄ у середу.
«Дозвіл такій значній кількості людей, утримуваних з обох сторін, на поверення додому до Нового року і православного Різдва – дуже втішна подія. Сьогоднішній обмін – це не тільки гуманітарний акт, а й корисний крок у зміцненні довіри. Ми закликаємо сторони продовжувати свої зусилля щодо поліпшення життя людей, безпосередньо уражених конфліктом», – цитує слова Кнайсль сайт ОБСЄ.
Водночас генеральний секретар ОБСЄ Ґремінґер наголосив, що нинішній прогрес є результатом роботи Тристоронньої контактної групи.
«Украй важливо, щоб сторони продовжували працювати з ТКГ з метою досягнення стійкого прогресу в напрямку миру», – додав Томас Ґремінґер.
«Та це всього лише один крок, і багато інших повинні відбутися. Ми закликаємо сторони забезпечити справжнє припинення військових дій у найближчі дні в рамках повного виконання Мінських угод», – ідеться в спільній заяві.
Упродовж останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною й підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками.
За даними прокуратури, остаточні цифри обміну за формулою «74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.) на 306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.)» – 73 на 233. У свою чергу, бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах заявили, що кількість звільнених уточнюється.
Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ