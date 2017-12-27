Через адмінкордон до Криму не пропустили українських таксистів – Джеппар

27 грудня в анексований Крим не пропустили через адмінкордон українських таксистів, які регулярно возять людей з і на півострів, повідомила на сторінці у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

«Кілька десятків українських таксистів сьогодні з 8 до 10 ранку (саме після зустрічі пасажирів з київського поїзда) отримали заборону в’їзду до Криму разом з відповідними« документами». У розмові російські прикордонники пояснили, що «нев’їзд» отримали через нібито нестачу коштів для перебування в Криму», – повідомила Джеппар.

За її словами, йдеться про приблизно 30-35 таксистів та авто, які не змогли в’їхати в Крим разом із пасажирами. Пасажирів відпустили, додала Джеппар.

Коментарів підконтрольних Росії прикордонних служб з боку окупованого Криму немає.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на андмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в’їзду виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.