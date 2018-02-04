Сьогодні у Запоріжжі близько 200 автомобілістів провели автопробіг центральним проспектам міста. Організатором акції виступила громадська організація «Авто Євро Сила Запоріжжя», яка об’єднує місцевих власників автівок з іноземною реєстрацією. До автопробігу також долучилися мешканці інших міст регіону, зокрема Мелітополя, Бердянську, Оріхова та Дніпрорудного. За словами організаторів акції, їх метою було нагадати перед початком чергового сесійного тижня у Верховній Раді центральним органам влади про те, що питання легалізації автомобілів, вироблених до 2010 року і що мають іноземну реєстрацію, наразі в Україні законодавчо не вирішено. Аналогічні акції протесту власників автівок з єврономерами сьогодні відбуваються у інших обласних центрах України та в столиці.