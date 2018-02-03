Кілька десятків активістів перекрили рух на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею

Кілька десятків активістів перекрили вранці 3 лютого рух на двох пунктах пропуску з українського боку в межах Львівської області на кордоні з Польщею. Як передає кореспондент Радіо Свобода з місця події, близько 15 людей перекрили рух автівок перед пунктом пропуску «Шегині», близько 50 осіб – на пункті пропуску «Рава-Руська».

Рух автотранспорту, втім, перекрили не повністю, дозволяючи кожні 15 хвилин, проїжджати одному авто.

Від початку січня схожі акції відбуваються на українсько-польському кордоні періодично.

​Активісти, зокрема, вимагають, щоб були скасовані законодавчі зміни від 1 січня цього року (закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році), згідно з яким щодня особа без сплатити мита може перевозити в Україну товару на 50 євро і вагою до 50 кілограмів, а ввозити товарів на суму до 500 євро без мита можна лише в разі, якщо людина була відсутня в Україні понад добу і в’їжджає до країни не частіше одного разу впродовж 72 годин.

За даними митників, через дію цього закону на кордоні з Польщею на 10% зменшився потік транспорту.