Порошенко подякував Німеччині та Франції за допомогу у звільненні полонених

Президент України Петро Порошенко подякував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Емманюелю Макрону за допомогу у звільненні українських заручників з полону. Про це він сказав в аеропорту у Харкові, куди прилетіли гелікоптери зі звільненими українцями.

«Окремо хотів би подякувати нашим партнерам по «нормандському формату» – Франції та Німеччині. Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, яка, коли здавалось вже зірвався обмін, робила все можливе, щоб сьогоднішній день став можливим. Президенту Франції Емманюелю Макрону, який своїми рішучими діями і у складі «нормандського формату», і окремо робив все можливе, щоб повернути українців додому, як це передбачено Мінськими угодами», – сказав Порошенко.

Крім того, він відзначив участь посла Франції та представника Посольства Німеччини в сьогоднішній зустрічі звільнених українців.

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон у спільній заяві привітали обмін заручниками, і закликали сторони конфлікту сприяти обміну тих, хто все ще залишається в неволі. Лідери Франції і Німеччини закликали також забезпечити повний доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста та підтримати МКЧХ у пошуку зниклих безвісти.

Упродовж останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною й підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками.

За даними прокуратури, остаточні цифри обміну за формулою «74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.) на 306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.)» – 73 на 233. У свою чергу, бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах заявили, що кількість звільнених уточнюється.

Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.