Звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль»

Вночі 28 грудня літак із звільненими у середу з полону українцями приземлився в столичному аеропорту «Бориспіль». Прибув також і літак президента України. Колишніх бранців супроводжували президент Петро Порошенко, учасники процесу звільнення, представники духовенства.

Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували їхнього прильоту із Харкова. Люди принесли з собою національні прапори, повітряні кульки та квіти.

Перед тим, як прибути до Києва, звільнених українців доставили до Харкова кількома гелікоптерами після завершення обміну.

Упродовж останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною й підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками.

За даними прокуратури, остаточні цифри обміну за формулою «74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.) на 306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.)» – 73 на 233. У свою чергу, бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах заявили, що кількість звільнених уточнюється.

Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.