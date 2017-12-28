Народний депутат Андрій Кісельов отримав у грудні майже 8 мільйонів дивідендів – #Точно

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Андрій Кісельов отримав дивідендів від своєї компанії «Укртрейд Компані ЛТД» двома платежами на суму 7 947 500 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода».

Як повідомляє Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ця компанія належить Андрію Кісельову і Наталії Кісельовій. Підприємство займається торгівлею паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, а також оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Статутний капітал складає мільйон гривень.

Народний депутат Кісельов разом з родиною також володіє двома квартирами та житловим будинком. В той же час дружина парламентаря задекларувала автомобіль Land Rover Range Rover. У Кісельова в готівці зберігається 4 600 000 гривень та 670 000 доларів, а в його дружини – 1 300 000 гривень та 160 000 доларів.