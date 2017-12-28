САП про закриття справи Довгого: рішення законне, а реакція Луценка «надмірно емоційна»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України заявляє, що її рішення закрити провадження щодо народного депутата Олеся Довгого є законним, а реакція на нього генерального прокурора Юрія Луценка «передчасна та надмірно емоційна».

«Вважаємо, що такому висновку повинно передувати ґрунтовне дослідження зібраних доказів, вивчення підстав для закриття, аналіз усіх матеріалів кримінального провадження, як тих, що підтверджують вину особи, так і тих, що виправдовують її», – йдеться в повідомленні САП у Facebook.

У відомстві зазначили, що досудове розслідування в провадженні здійснювалася більше року прокуратурою міста Києва, після чого, у червні 2017 року, його доручили спільній групі детективів НАБУ та слідчих прокуратури Києва.

«Водночас варто зазначити, що «наступальна позиція» ініціаторів цього провадження – прокуратури міста Києва – зникла після того, як згасли усі камери засобів масової інформації по закінченні засідання комітету Верховної Ради України. Отримавши свою долю піару в ЗМІ, інші правоохоронні органи та їхні керівники забули повідомити суспільству про наявність недоліків досудового розслідування», – заявили в САП.

На думку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, «саме через це оголошення підозри Довгому не було здійснено відразу після зняття з нього депутатської недоторканності». У відомстві додали, що «факт відсутності доказів для оголошення повідомлення про підозру та завершення досудового розслідування» підтверджений не лише зібраними доказами, а й позицією ГПУ.

«На адресу САП надійшла доповідна записка заступника генерального прокурора Стрижевської А.А. від 22 листопада 2017 року, погоджена генеральним прокурором України, якою фактично відмовлено в підписанні остаточної підозри, про те, що в тексті підозри Довгого О.С. «...відсутні дані про те, що Довгий О.С., який є службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК, а отже, не є суб’єктом вказаного злочину; відсутні відомості, які підтверджували факт зловживання владою, вказували на спільність умислу та розкривали всі елементи складу кримінального правопорушення у його діях; не доведено, в чому саме полягало зловживання Довгого О.С., що саме він мав робити і чого не мав права робити; не встановлено, в чиїх інтересах він діяв...», – йдеться в повідомлені САП.

В антикорупційній прокуратурі зазначили, що рішення про закриття провадження ухвалене за результатами допитів 41 свідка, в тому числі 35 депутатів Київради, «під час яких не здобуто доказів схиляння, тиску чи вказівок з боку Довгого О.С. щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок. Більшість депутатів не пригадує подій пленарного засідання 1 жовтня 2007 року».

«З огляду на викладене, прийняте законне рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати», – заявили в САП.

28 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура Києва відкрила нове кримінальне провадження стосовно Довгого за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах «під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи». Він додав, що вважає рішення САП про закриття провадження народного депутата Довгого неприйнятним.

У відповідь парламентар закликав генпрокурора «вчасно зупинитися».

Напередодні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про закриття провадження через «неможливість встановити достатні докази для доведення винуватості».

У САП зазначили, що в зв’язку з десятирічною давністю подій, які є предметом дослідження в кримінальному провадженні, а також знищенням електронної системи інформаційного забезпечення Київради, враховуючи показання більшості свідків у кримінальному провадженні та відсутності інших процесуальних джерел здобуття доказів, «слідством фактично вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості Довгого О.С. в суді».

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара». Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.