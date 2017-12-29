Метеорологи зафіксували третій температурний рекорд грудня в Києві

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 29 грудня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

Стовпчик термометра не опустився нижче за +4,8°С, що на 2°С вище від попереднього історичного значення температури для цієї дати, зареєстрованого у 1974 році, повідомили в обсерваторії.

Це вже третій температурний рекорд грудня у столиці Україні, повідомили метеорологи.

«Зважаючи на високий температурний фон п’ятниці, існує велика ймовірність перевищення середньодобового найвищого значення температури для 29 грудня та максимуму температури повітря», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляли, що 26 грудня в Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.

25 грудня синоптики прогнозували переважно плюсову температуру повітря в Україні впродовж передноворічного тижня.