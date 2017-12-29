Шахістка Анна Музичук стала «чемпіонкою» українського сегмента Facebook

Українська шахістка Анна Музичук, яка 23 грудня написала про бойкот чемпіонату світу з шахів у Саудівській Аравії, стала «чемпіонкою» українського сегмента Facebook. Станом на вечір 29 грудня пост української шахістки набрав понад 140 тисяч лайків, 18 тисяч коментарів та понад 65 тисяч поширень.

Як пише Watcher, профільне видання про інтернет-бізнес в Україні, це найпопулярніший пост в українському сегменті Facebook за весь час його існування.

28 грудня німецька газета Bild у традиційній рубриці назвала українську шахістку Анну Музичук «переможцем дня».

Музичук майже тиждень тому оголосила про бойкот чемпіонату світу з шахів у Саудівській Аравії і пояснила причини свого рішення.

«Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули – один за іншим. Просто тому, що вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не грати за чиїмись правилами, не носити абайю, не ходити з супроводом на вулицю і взагалі не відчувати себе вторинною істотою. Рівно рік тому я виграла обидва ці титули і була найщасливішою людиною в шаховому світі, а тепер я відчуваю себе дуже погано. Я готова боротися за свої принципи і пропустити турнір, який міг би принести більше грошей, ніж десяток турнірів, разом узятих», – написала Музичук.