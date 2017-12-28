Німецька газета Bild назвала українську шахістку Музичук «переможцем дня»

Німецька газета Bild у своїй традиційній рубриці назвала українську шахістку Анну Музичук «переможцем дня», а віце-прем’єра уряду Росії Віталія Мутка – «невдахою дня».

Музичук стала «переможцем дня» після її допису в Facebook від 23 грудня про бойкот чемпіонату світу з шахів у Саудівській Аравії.

«Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули – один за іншим. Просто тому, що вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не грати за чиїмись правилами, не носити абайю, не ходити з супроводом на вулицю і взагалі не відчувати себе вторинною істотою. Рівно рік тому я виграла обидва ці титули і була найщасливішою людиною в шаховому світі, а тепер я відчуваю себе дуже погано. Я готова боротися за свої принципи і пропустити турнір, який міг би принести більше грошей, ніж десяток турнірів разом узятих», – написала Музичук.

Віталія Мутка назвали «невдахою дня» після того, як він пішов з посади голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року. Перед цим, 25 грудня, Мутко заявив, що призупинив діяльність на посаді голови Російського футбольного союзу. Це сталося на тлі звинувачень у причетності до підтримуваної державою допінгової програми в російському спорті. Через це Міжнародний олімпійський комітет довічно позбавив Мутка права бути присутнім на Олімпіадах.