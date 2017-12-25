Віце-прем’єр-міністр Росії Віталій Мутко припинив діяльність на посаді голови Російського футбольного союзу.

«Я звернувся до виконкому і ухвалив рішення. У нас така норма – якщо президент не може виконати обов’язки, він повинен їх скласти. Щоб РФС спокійно працював, я попросив припинити достроково виконання моїх обов’язків на строк до шести місяців. Я нікуди не йду, мій мандат буде діяти», – сказав Мутко.

Він додав, що повернеться на посаду через шість місяців, «можливо, раніше».

Виконувати обов’язки голови Російського футбольного союзу буде генеральний директор цієї організації Олександр Алаєв.

Мутко був головою РФС з 2005 до 2009 року. У вересні 2015-го він повернувся на посаду. Раніше ЗМІ повідомляли, що Мутко піде з посади очільника Російського футбольного союзу у зв’язку з тиском з боку Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на тлі допінгового скандалу.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті.

За рішенням виконкому МОК також дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Колишній міністр спорту, віце-прем’єр уряду Росії Віталій Мутко довічно позбавлений права бути присутнім на Олімпіадах.