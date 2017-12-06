У що виллється Росії «олімпійське» покарання

Міжнародний олімпійський комітет через скандал із допінгом у російському спорті припинив 5 грудня членство Олімпійського комітету Росії, що означає вилучення команди Росії з зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхйончхані 2018 року. Але водночас МОК дав можливість «чистим» від допінгу російським спортсменам виступити на іграх – тільки під «нейтральним», а не російським прапором.

Що ще вирішив МОК?

Голова Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков усунений із членів МОК. Віце-прем’єр-міністр Росії Олександр Мутко, який 2014 року був міністром спорту (нині він також очолює оргкомітет Чемпіонату світу з футболу, що має відбутися в Росії 2018 року), довічно усунений від причетності до будь-яких олімпійських заходів. Директор оргкомітету Олімпійських ігор у Сочі 2014 року Дмитро Чернишенко усунений зі складу координаційної комісії зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Крім того, Олімпійський комітет Росії має сплатити 15 мільйонів доларів – ці кошти підуть на покриття витрат на два проведені розслідування МОК щодо російської допінгової програми і на майбутню боротьбу з допінгом.

Які саме російські спортсмени зможуть узяти участь в іграх 2018 року?

Окремих спортсменів із Росії може запросити спеціальний комітет, створений МОК. Запрошені мають не тільки кваліфікуватися для участі в іграх, а й довести, що вони «чисті» від допінгу: такі спортсмени повинні не мати жодної заборони в житті на участь у змаганнях через допінг і бути успішними учасниками програми особливо інтенсивного тестування, що вже діє від квітня.

Така програма стосується спортсменів із усіх країн і видів спорту, але особливо вона зосереджена саме на росіянах, щоб не допустити повторення подій у Сочі 2014 року.

На яких умовах зможуть виступити російські спортсмени?

Допущені до нинішніх ігор спортсмени з Росії будуть представляти себе, а не свою країну. Вони будуть виступати під олімпійським прапором, а не під прапором Росії. В разі їхніх перемог над п’єдесталом будуть піднімати олімпійський прапор, а золотим медалістам будуть грати олімпійський гімн.

Але, на відміну від попередніх випадків, коли країна не могла бути представлена на Олімпійських іграх, цього разу росіянам буде дозволено зберегти назву своєї країни – їхня команда буде називатися «олімпійські спортсмени з Росії». Попереднього схожого разу – влітку 2016-го в Ріо-де-Жанейро, коли до Олімпійських ігор не допустили Кувейт, – окремі кувейтські спортсмени виступали як «незалежні олімпійські спортсмени».

Чи погодяться в Росії на такі умови?

Наразі не відомо, чи поїдуть деякі російські спортсмени на ігри, чи Росія цілком бойкотуватиме їх. Як заявляв голова ОКР Олександр Жуков, остаточне рішення можуть ухвалити 12 грудня.

Важливу роль, як очікують, відіграє позиція президента Росії Володимира Путіна. Раніше він уже називав можливість, що виступати доведеться без національної символіки, принизливою. Із іншого боку, його речник Дмитро Пєсков нещодавно – 4 грудня, напередодні рішення МОК – заявляв, що Росія не розглядає можливості бойкоту.

6 грудня, вже після оприлюднення звіту, Путін сам заявив, що Кремль не буде перешкоджати участі російських спортсменів в нинішніх іграх під нейтральним прапором.

Якби Росія вирішила таки не їхати на нинішні ігри, це був би перший бойкот росіянами Олімпійських ігор від 1984 року, коли тодішній Радянський Союз не взяв участі в іграх у Лос-Анджелесі у США.

Крім того, російські спортсмени, та й весь Олімпійський комітет Росії, можуть оскаржити рішення МОК у Спортивному арбітражному суді. Наразі 22 російські спортсмени вже подали такі апеляції, але вони оскаржують довічну заборону, накладену на них, і навіть у разі її скасування не потраплять на Олімпійські ігри 2018 року, бо щодо них залишаться чинними кількарічні заборони, накладені окремо.

Чи були прецеденти нинішньому рішенню МОК?

Раніше «олімпійські заборони» на цілі країни накладалися вже багато разів, але жодного разу цього ще не було через масове вживання допінгу спортсменами країни і приховування результатів їхніх аналізів у рамках організованої державою програми.

Країни вилучали участі в Олімпійських іграх через їхні дії у світових війнах (так було з Німеччиною чи Австро-Угорщиною) або з політичних міркувань (Південну Африку не допускали до ігор протягом 1972–1988 років через політику апартеїду, що існувала в цій країні). Також забороняли участь в Олімпійських іграх країнам, у яких спортивні федерації, як вважалося, потрапляли під вплив уряду (Індії у 2012–2014 роках, а останнім часом Кувейтові).