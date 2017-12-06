Кремль не перешкоджатиме участі росіян в Олімпіаді під нейтральним прапором – Путін

Кремль не перешкоджатиме участі російських спортсменів в Олімпіаді-2018 під нейтральним прапором. Про це на зустрічі з робітниками заводу ГАЗ у Нижньому Новгороді заявив президент Росії Володимир Путін.

За його словами, російська влада «сама дала привід» для вирішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про відсторонення збірної країни від Олімпійських ігор. При цьому, як висловився Путін, МОК вчинив із російськими спортсменами «не зовсім чесно», оскільки застосував принцип колективної відповідальності, а звинувачення у вживанні допінгу нібито «ніяк не доведені».

Виконком Міжнародного олімпійського комітету 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті. Російські спортсмени, які довели, що не застосовували допінг, зможуть змагатися під нейтральним прапором.

За рішенням виконкому МОК також дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Колишній міністр спорту, віце-прем’єр уряду Росії Віталій Мутко довічно позбавлений права бути присутнім на Олімпіадах.