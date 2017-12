«Будемо брати участь через Tor або VPN»: вхід Росії на зимові Олімпійські ігри-2018 закритий

Росії і зимовим Олімпійським іграм-2018 не бути разом. Так вирішив Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня, заборонивши російським спортсменам виступати на змаганнях у Пхйончхані під прапором Росії. А все –​ через допінг.

Цю новину у соцмережах зустріли бурхливо. Багатьох вона змусила згадати 1984 рік. І ось чому:

А хтось одразу ж згадав головного героя фільму «Диктатор» адмірал-генерала Хаффаз Аладіна:

Водночас у МОК заявили, що хоч і припиняють членство Олімпійського комітету Росії, але «створюють шлях для «чистих» окремих спортсменів», які можуть виступити на змаганнях у Пхйончхані під нейтральним прапором. Користувачі соцмереж одразу знайшли, що запропонувати росіянам:

Поміж тим, Росія має сплатити 15 мільйонів доларів за розслідування махінацій із допінгом. У соцмережах вже активно прогнозують, за чий рахунок це зроблять:

Серед інших рішень головного олімпійського органу – довічна дискваліфікація колишнього міністра спорту Росії, а нині віце-прем’єра російського уряду Віталія Мутка, широко відомого своєю промовою «Let me speak from my heart», яка стала справжнім мемом.

Але не Мутком єдиним: із числа членів МОК усунуть голову Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова, а зі складу координаційної комісії Олімпіади 2022 року в Пекіні – нинішнього президента Континентальної хокейної ліги, екс-директора оргкомітету Ігор у Сочі-2014 Дмитра Чернишенка.

Утім, попри геть невтішні спортивні новини, росіяни не засмучуються:

І навіть влаштували цілий флешмоб під гаслами #NoRussiaNoGames та #НетРоссииНетОлимпиады, мета якого – підтримати російських спортсменів, яких відсторонили від участі в зимових Олімпійських іграх-2018. До акції вже приєдналося чимало зірок спорту та шоу-бізнесу Росії і навіть французький актор-емігрант Жерар Депардьє:

До речі, російський медіахолдинг ВГТРК заявив, що не буде транслювати зимові Олімпійські ігри-2018 без участі в них російської збірної. Та от в соцмережах цьому мало ймуть віру:

Заборона російським спортсменам виступати на змаганнях у Пхйончхані під прапором Росії є вимушеним посиленням вимог з боку МОК через серйозні звинувачення проти Росії у існуванні цілої держпрограми допінгу (днями Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) назвало правдивими дані, отримані від російського викривача використання допінгу Григорія Родченкова з бази московської лабораторії про тести з січня 2012 року по серпень 2015 року).

Водночас до цієї заборони МОК уже близько 25 російських спортсменів були позбавлені права виступити з 9 по 25 лютого 2018 року у Південній Кореї на зимових Олімпійських іграх.