Російські спортсмени готові взяти участь у зимовій Олімпіаді-2018 – заява

Російські спортсмени готові взяти участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року під нейтральним прапором, йдеться в заяві комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії.

«Ми дотримуємося твердої позиції неприйняття будь-якого роду бойкотів в спорті і також абсолютно переконані, що неприпустимо позбавляти спортсмена права виступати і представляти свою країну на головному спортивному змаганні – Олімпійських іграх. Тим більше, коли це є наслідком колективного покарання невинних людей, які не причетні до провини інших осіб. Сьогодні ми висловлюємо свою готовність взяти участь в Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані, незважаючи на те, що, апріорі, поставлені в нерівні умови зі своїми колегами з інших країн», – заявили в комісії спортсменів.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті. Російські спортсмени, які довели, що не застосовували допінг, зможуть змагатися під нейтральним прапором.

За рішенням виконкому МОК також дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Колишній міністр спорту, віце-прем’єр уряду Росії Віталій Мутко довічно позбавлений права бути присутнім на Олімпіадах.