Олімпійська збірна Росії поза Іграми. У Москві хвилюються і за футболістів

Збірна Росії не зможе виступати під своїм прапором на зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. Російські спортсмени матимуть можливість брати участь тільки під нейтральним прапором з олімпійськими кільцями. Таке рішення вчора пізно ввечері ухвалив Міжнародний олімпійський комітет (МОК). На Олімпіаду зможуть потрапити тільки ті спортсмени, хто не був запідозрений у вживанні допінгу. Перед участю вони повинні пройти всі тести, які вимагає МОК. У питанні – чи повинні олімпійці Росії погодитися на цю умову чи ж відмовитися від участі в Олімпіаді – думки як російських фахівців, так і пересічних росіян розійшлися.

Жоден співробітник Міністерства спорту Росії не може бути акредитований на Олімпіаду-2018. Колишній російський міністр спорту Віталій Мутко і його колишній заступник Юрій Нагорних довічно усунені від присутності на Олімпіадах. Главу Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова позбавили членства в МОК. Так у міжнародному Олімпійському комітеті відреагували на те, що активну роль в допінговому скандалі відігравала російська держава і її чиновники вищого рангу.

Деякі російські політики розцінили рішення МОК про відсторонення російської збірної від участі в Олімпіаді як неприйнятне. Дехто знайшов винних. Депутат-комуніст Валерій Рашкін подав до суду на колишнього міністра спорту, а нині віце-прем’єра Віталія Мутка за «приниження честі Росії». Так само думки розділилися і щодо того, чи варто виступати спортсменам із Росії під нейтральним олімпійським прапором. Ось деякі відповіді пересічних громадян на вулицях Москви:

– Варто, бо вони зараз втратять шанс, а через чотири роки вони можуть взагалі не потрапити.

– Мені здається, що, можливо, взагалі бойкотувати, хоча з іншого боку – дуже шкода спортсменів.

– Ну якщо виступаєш, то виступаєш під своїм рідним прапором.

В очікуванні гіршого

У Кремлі досить стримано відреагували на рішення Міжнародного олімпійського комітету. Речник президента Росії Дмитро Пєсков закликав «виключити емоції і серйозно проаналізувати» ситуацію.

Російський політолог Кирило Рогов вважає, що така реакція свідчить про те, що рішення МОК може виявитися не найболючішим у низці спортивних неприємностей для Росії. Очікується, що найближчим часом може з’явитися американська доповідь щодо російської збірної з футболу.

Це може бути не останнім болючим рішенням для Росії. Адже попереду ще Чемпіонат світу з футболу, і там теж є проблеми з збірною

«Поки реакція Росії виглядає досить поміркованою, і можна вважати, це пов’язано з тим, що це може бути не останнім болючим рішенням для Росії. Адже попереду ще Чемпіонат світу з футболу, і там теж є деякі проблеми з нашою збірною. І це буде ще більш потужним ударом, якщо раптом виникнуть проблеми зі збірною Росії на Чемпіонаті світу з футболу, тут скандал буде зовсім вже масштабний», – зазначив політолог.

Позитивні моменти

Рогов вважає, що Мутко може стати головною жертвою скандалу, хоча всім зрозуміло, що він не був єдиним, хто ухвалював головні рішення. А ось глава Національного олімпійського комітету Росії Олександр Жуков знайшов у рішенні МОК і позитивні моменти.

«Якщо Олімпійські Ігри пройдуть нормально і не буде там ніяких порушень, то тимчасове призупинення членства Олімпійського комітету Росії буде знято. Відповідно, одне з позитивних рішень полягає в тому, що всі санкції, розслідування щодо російських спортсменів, пов’язані з допінгом, з цього моменту припиняються», – сказав Жуков після оголошення рішення МОК.

Допінговий скандал не вперше ставить під загрозу участь російських спортсменів в Олімпіаді. Перед літніми Олімпійськими Іграми в Ріо заборона торкнулася тільки легкоатлетів. Зараз у південнокорейському Пхеньяні збірної Росії не буде.