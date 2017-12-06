Пєсков: Путін ще не готовий оголосити свою позицію щодо рішення МОК

Президент Росії Володимир Путін поки що не готовий оголосити свою позицію щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету про відсторонення збірної Росії від Олімпіади-2018 у південнокорейському Пхйончхані, заявив його речник Дмитро Пєсков.

Він закликав «виключити емоції» у зв’язку з ситуацією, що вимагає «серйозного аналізу і подальших контактів з представниками цієї міжнародної організації». Раніше Путін зазначив, що недопуск росіян до Олімпіади, так само як і їх допуск під нейтральним прапором, стане приниженням для країни.

Напередодні виконком МОК відсторонив збірну Росії від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року. МОК на підставі двох розслідувань визнав доведеним фактом, що влада Росії на державному рівні організувала систему застосування допінгу в спорті. Російські спортсмени, які довели, що не застосовували допінг, зможуть змагатися під нейтральним прапором.

Шестиразовий олімпійський чемпіон корейського походження Віктор Ан (прийняв російське громадянство в 2011 році) першим із російських спортсменів заявив, що готовий взяти участь в Олімпіаді під нейтральним прапором, якщо Росія не бойкотуватиме Ігри. Ан визнав, що владі Росії буде непросто дозволити спортсменам виступати на Олімпіаді без національного прапора, але вона повинна зробити це, якщо думає про атлетів, які готувалися до цього чотири роки.

Раніше проти бойкоту Ігор і за участь російських спортсменів під нейтральним прапором виступив хокеїст Ілля Ковальчук. За непідтвердженими даними, хокейна збірна Росії попросила президента Володимира Путіна дозволити їм брати участь в олімпійському турнірі під нейтральним прапором.

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики, член Ради федерації Росії Тетяна Лебедєва закликала не тиснути на спортсменів, не називати їх «зрадниками» і дати їм можливість виступити.

Голова Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков повідомив, що російська сторона остаточно визначиться з можливістю участі окремих спортсменів в Олімпіаді 12 грудня.