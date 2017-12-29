Росія: Жириновський став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом у президенти на виборах у березні 2018 року.

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня.

20 листопада ЛДПР висунула політика кандидатом у президенти. Жириновський брав участь у виборах президента Росії п'ять разів – у 1991 році (отримав 7,81% голосів), у 1996-му (5,78%), у 2000-му (2,7%), у 2008-му (9,35%) і в 2012-му (6,22%).

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року.