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30 Грудень 2017, Київ 04:14
Новини | Міжнародні

Росія: Жириновський став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти

Володимир Жириновський показує своє посвідчення кандидата в президенти Росії, 29 грудня 2017 року

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом у президенти на виборах у березні 2018 року.

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня.

20 листопада ЛДПР висунула політика кандидатом у президенти. Жириновський брав участь у виборах президента Росії п'ять разів – у 1991 році (отримав 7,81% голосів), у 1996-му (5,78%), у 2000-му (2,7%), у 2008-му (9,35%) і в 2012-му (6,22%).

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року.

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