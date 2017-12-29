Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
30 Грудень 2017, Київ 04:14
Новини | Міжнародні

В Ірані тривають арешти учасників акцій протесту проти підвищення цін на продукти

Акція протесту в місті Нішапур, Іран, 29 грудня 2017 року

Іранська поліція 29 грудня розігнала демонстрантів та заарештувала десятки людей у західному місті Керманшах та столиці країни Тегерані, де акції протесту проти підвищення цін набрали політичного забарвлення.

Напівофіційні іранські інформаційні агентства Fars та Mehr повідомили, що поліція в Керманшаху розігнала приблизно 300 людей, які скандували «Політичні в’язні мають бути звільнені» та «Свобода або смерть».

За непідтвердженими даними, до демонстрації в Керманшаху були заарештовані до 50 людей у другому за величиною місті країни Мешхеді, де подібна акція відбулася на день раніше. На відео, поширених у мережі, чути, що люди вигукували гасла проти президента Хасана Роугані, скандуючи «Смерть диктатору» та «Смерть Роугані».

Про аналогічні протести також повідомляли з кількох інших міст. У Тегерані поліція заарештувала близько 40 осіб, які зібралися на несанкціонований мітинг, передають державні ЗМІ, цитуючи заступника губернатора столичної провінції Моссена Хамадані.

У Ірані відбулися протести проти підвищення цін на продукти (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:14
0:00:00 /0:01:14
ЗАВАНТАЖИТИ

Ціни на значну кількість основних продуктів, включаючи яйця, за останні дні зросли в Ірані на 40 відсотків. Фермери називають причиною подорожчання підвищення цін на імпортний корм. За даними Центрального банку Ірану, інфляція в країні становить близько 10 відсотків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG