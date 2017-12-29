В Ірані тривають арешти учасників акцій протесту проти підвищення цін на продукти

Іранська поліція 29 грудня розігнала демонстрантів та заарештувала десятки людей у західному місті Керманшах та столиці країни Тегерані, де акції протесту проти підвищення цін набрали політичного забарвлення.

Напівофіційні іранські інформаційні агентства Fars та Mehr повідомили, що поліція в Керманшаху розігнала приблизно 300 людей, які скандували «Політичні в’язні мають бути звільнені» та «Свобода або смерть».

За непідтвердженими даними, до демонстрації в Керманшаху були заарештовані до 50 людей у другому за величиною місті країни Мешхеді, де подібна акція відбулася на день раніше. На відео, поширених у мережі, чути, що люди вигукували гасла проти президента Хасана Роугані, скандуючи «Смерть диктатору» та «Смерть Роугані».

Про аналогічні протести також повідомляли з кількох інших міст. У Тегерані поліція заарештувала близько 40 осіб, які зібралися на несанкціонований мітинг, передають державні ЗМІ, цитуючи заступника губернатора столичної провінції Моссена Хамадані.

Ціни на значну кількість основних продуктів, включаючи яйця, за останні дні зросли в Ірані на 40 відсотків. Фермери називають причиною подорожчання підвищення цін на імпортний корм. За даними Центрального банку Ірану, інфляція в країні становить близько 10 відсотків.