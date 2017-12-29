Сайт президента України оприлюднив укази про реорганізацію місцевих судів

На сайті голови держави 29 грудня оприлюднено укази президента, якими передбачено ліквідацію місцевих судів і створення замість них окружних.

Відповідно до указу №449/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів», в Україні ліквідовуються 117 районних судів та замість них утворюється 50 окружних судів. Крім того, на сайті президента розміщено указ №450/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів». Згідно з цим документом, в країні замість ліквідованих 25 міськрайонних судів утворюється 25 окружних судів. Також указом президента №451/2017 «Про реорганізацію місцевих загальних судів» утворюється ще 205 окружних судів.

Згідно з указом «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» №452/2017, в Україні ліквідується 27 апеляційних судів та замість них утворюється 26 апеляційних судів в апеляційних округах. Указом президента №453/2017 «Про ліквідацію місцевих господарських судів та утворення окружних господарських судів» передбачено ліквідацію 27 господарських судів та створення замість них 27 окружних господарських судів.

Крім того, указ глави держави №454/2017 «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах» ліквідує 8 апеляційних господарських судів та утворює замість них 7 апеляційних господарських судів в апеляційних округах.

Ці укази підписані президентом України Петром Порошенком 29 грудня та набирають чинності з дня опублікування. Порошенко підписав укази в присутності голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, вказали в Адміністрації президента. Згідно з повідомленням, він «закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів».

21 грудня 2017 року Вища рада правосуддя погодилася з проектами указу президента України, які передбачають ліквідацію 142 місцевих судів і створення замість них 74 окружних.