Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за вибух у Санкт-Петербурзі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух у супермаркеті «Перекресток» у російському Санкт-Петербурзі. Про це ввечері 29 грудня повідомляють експерти SITE Intelligence Group, які здійснюють моніторинг діяльності угруповання.

Вибух стався 27 грудня. Наступного для президент Росії Володимир Путін визнав цю подію нападом терористів. До заяви Путіна правоохоронні органи Росії кваліфікували інцидент не за статтею про теракт, а як «замах на вбивство двох і більше осіб». Унаслідок нападу в Санкт-Петербурзі загиблих немає, постраждали 18 людей, у лікарнях залишаються дев’ятеро.

Президент Росії 29 грудня підписав закон, що передбачає довічне ув’язнення для осіб, які «фінансують тероризм» або «вербують терористів». Покаранням за ці злочини можуть стати позбавлення волі від 8 років до довічного терміну. Дотепер у Росії максимальне покарання для вербувальників потенційних терористів складало до 10 років за ґратами.