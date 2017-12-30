У Дніпрі викрали меморіальну дошку з барельєфом поета-дисидента Олександра Галича

У Дніпрі невідомі викрали меморіальну дошку з барельєфом поета-дисидента, барда і драматурга Олександра Галича. Меморіальний знак зник з будинку №74 на вулиці Старокозацькій, де він народився, підтвердили в міськраді.

Як повідомив позаштатний радник міського голови з питань культури Євген Гендін, згодом дошку знайшли неподалік від місця встановлення, та тепер вона потребує реставрації.

Як припустив Євген Гендін, крадії сподівались, що меморіальний знак вдасться здати на металобрухт.

У міськраді обіцяють, що після невеликої реставрації дошка повернеться на своє місце.

В обласному управлінні поліції Радіо Свобода повідомили, що із заявою про викрадення меморіального знаку до правоохоронців поки не звертались.

У грудні 2016 року в Дніпрі урочисто відкрили меморіальну дошку уродженцю міста, поету-дисиденту, барду та драматургу Олександру Галичу. Меморіальний знак розмістили на будинку №74 на вулиці Старокозацькій (колишній Комсомольській), де він народився й жив перші роки життя.

Учасники заходу – барди-учасники першого Міжнародного фестивалю авторської пісні «Хмари» імені Галича – тоді зазначали, що для міста відкриття цієї дошки – знакова подія, якої чекали багато років.

Олександр Галич (Гінзбург) (1918 - 1977) народився в Дніпрі (тодішньому Катеринославі) 19 жовтня 1918 року в родині службовців. На початку 50-х років ім’я Галича стає відомим як автора бардівських пісень, які поширюються й слухаються в СРСР нелегально. Політична гострота авторських пісень Галича стала причиною того, що, за рішенням влади, його виключають зі Спілки письменників. Театрам забороняють ставити його п’єсу «Матросская тишина», а в 1974 році забороненими стають всі його твори. Того ж року Галич залишає СРСР й емігрує спочатку в Норвегію, а пізніше у Францію.