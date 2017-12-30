Омелян: підписали з ЄБРР угоду про надання «Укрзалізниці» 150 мільйонів євро

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє про підписання з Європейським банком реконструкції й розвитку (ЄБРР) угоди про надання компанії «Укрзалізниця» 150 мільйонів євро.

За його словами, ці кошти мають використати на електрифікацію ділянки «Долинська – Миколаїв – Колосівка».

«Щойно підписано гарантійну угоду про виділення ЄБРР кредиту в обсязі 150 млн євро для будівництва другого шляху, електрифікації й модернізації систем сигналізації й зв'язку на напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Міністр очікує, що цей проект дасть змогу вирішити проблеми із пропуском вантажів у напрямку портів у Миколаївській області, підняти дільничну швидкість руху вантажних поїздів на 20-25% і скоротити таким чином строк доставки вантажів.

13 грудня рада директорів ЄБРР затвердила проект електрифікації ділянки «Долинська – Миколаїв – Колосівка» протяжністю 253 кілометри і вирішила виділити Укрзалізниці 150 мільйонів євро на його реалізацію.